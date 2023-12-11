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Распаковать до Рождества: чем будут полезны ВСУ новые Bushmaster от Австралии

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Bushmaster в Украине Новость обновлена 11 декабря 2023, 09:11
Bushmaster в Украине. Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Bushmaster разрабатывали для австралийского климата, но и в Украине кондиционер в бронеавто не помешает

Украина еще до Рождества получает новую партию бронетранспортеров Bushmaster от Австралии. Их использовали ВСУ в частности на Бахмутском направлении и во время контрнаступления в Харьковской области в 2022 году.

Весомую роль Bushmasters отметили в министерстве обороны Украины. Качества, которые они подчеркнули, — устойчивость к взрывам мин, маневренность и проходимость. Машины использовали для перемещения пехоты и эвакуации.

Характеристики Bushmasters:

  • колесная формула 4×4,
  • защита от шаров калибра 5,56 и 7,62 мм,
  • бронезащита днища V-образной формы — наибольшая толщина брони в местах расположения топливных баков выдерживает взрыв до 9,5 кг в тротиловом эквиваленте,
  • экипаж — два человека,
  • количество десанта — до восьми человек с полным снаряжением и запасом продовольствия,
  • скорость по шоссе — 100 км/ч,
  • запас хода — 800 км,
  • машина оборудована лебедкой,
  • вооружение – перед одним из пяти люков на крыше можно установить пулемет калибра 7,62 мм или 12,7 мм,
  • на это место можно установить дистанционно управляемые модели с пулеметом или 40 мм автоматическим гранатометом.

Отмечается, что внутри Bushmaster перевозят только самое необходимое – людей и их персональное вооружение, дополнительные грузы в накладных отсеках по борту корпуса. Также машина имеет остекление специальным бронестеклом даже в бортах корпуса и несколько амбразур для самозащиты.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании на фронте британского броневика HUSKY TSV. Его не испугали украинские погодные условия, он успешно преодолевает препятствия и сохраняет жизнь украинских военнослужащих.

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#Австралия #Оружие #ВСУ