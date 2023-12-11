Распаковать до Рождества: чем будут полезны ВСУ новые Bushmaster от Австралии

Bushmaster разрабатывали для австралийского климата, но и в Украине кондиционер в бронеавто не помешает

Украина еще до Рождества получает новую партию бронетранспортеров Bushmaster от Австралии. Их использовали ВСУ в частности на Бахмутском направлении и во время контрнаступления в Харьковской области в 2022 году.

Весомую роль Bushmasters отметили в министерстве обороны Украины. Качества, которые они подчеркнули, — устойчивость к взрывам мин, маневренность и проходимость. Машины использовали для перемещения пехоты и эвакуации.

Характеристики Bushmasters:

колесная формула 4×4,

защита от шаров калибра 5,56 и 7,62 мм,

бронезащита днища V-образной формы — наибольшая толщина брони в местах расположения топливных баков выдерживает взрыв до 9,5 кг в тротиловом эквиваленте,

экипаж — два человека,

количество десанта — до восьми человек с полным снаряжением и запасом продовольствия,

скорость по шоссе — 100 км/ч,

запас хода — 800 км,

машина оборудована лебедкой,

вооружение – перед одним из пяти люков на крыше можно установить пулемет калибра 7,62 мм или 12,7 мм,

на это место можно установить дистанционно управляемые модели с пулеметом или 40 мм автоматическим гранатометом.

Отмечается, что внутри Bushmaster перевозят только самое необходимое – людей и их персональное вооружение, дополнительные грузы в накладных отсеках по борту корпуса. Также машина имеет остекление специальным бронестеклом даже в бортах корпуса и несколько амбразур для самозащиты.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании на фронте британского броневика HUSKY TSV. Его не испугали украинские погодные условия, он успешно преодолевает препятствия и сохраняет жизнь украинских военнослужащих.