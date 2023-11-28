"Машина быстрая, маневренная": бойцы поделились опытом применения автомобиля "Новатор" в боевых условиях

Броня "Новатора" спасает жизни

Бронеавтомобиль "Новатор" производства Конструкторско-производственного предприятия "Украинская бронетехника" работает на ВСУ и спасает жизни украинских защитников. Своим опытом использования автомобиля "Новатор" в боевых условиях поделились украинские бойцы.

"Машина быстрая, маневренная, но водитель должен быть опытным. В "Новаторе" пять посадочных мест, и в кунг можно забросить ребят. Если высаживаться просто, когда вы виснете на броне, то из "Новатора" вообще "пушка". У нас была ситуация, когда мы держались за эти поручни, – заезжаем, только "Новатор" останавливается, спрыгнули, сделали 360, — и мы готовы работать", — рассказывает боец бригады "Хартия" с позывным Fanat.

"Броня "Новатора" спасала экипаж. Так, ребята были контужены, были оглушены, но все они были живы!" — добавляет Александр, водитель ББМ "Новатор".

"Спасибо Национальной гвардии Украины и бойцам батальона "Хартия" за отзывы о нашей машине. Работаем на Победу!" — заявили в "Украинской бронетехнике".

Напомним, "Украинская бронетехника" – один из самых крупных частных производителей военной техники и оружия в Украине. "Украинская бронетехника" производит бронеавтомобили "Варта" и "Новатор", минометы разных калибров и зенитные установки. Также компания участвует в совместном производстве украинской самоходной гаубицы "Богдана".