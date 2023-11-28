"Машина швидка, маневрена": бійці поділилися досвідом застосування автомобіля "Новатор" в бойових умовах

Броня "Новатора" рятує життя

Бронеавтомобіль "Новатор" виробництва Конструкторсько-виробничого підприємства "Українська бронетехніка" працює на ЗСУ та рятує життя українських захисників. Своїм досвідом застосування автомобіля "Новатор" в бойових умовах поділилися українські бійці.

"Машина швидка, маневрена, але водій має бути досвідчений. В "Новаторі" п’ять посадочних місць, і в кунг можна закинути хлопців. Якщо висаджуватися просто, коли ви виснете на броні, то з "Новатора" взагалі "пушка". В нас була ситуація, коли ми трималися за ці поручні, – заїжджаємо, тільки "Новатор" зупиняється, зістрибнули, зробили 360, — і ми готові працювати", — розповідає боєць бригади "Хартія" з позивним Fanat.

"Броня "Новатора" рятувала екіпаж. Так, хлопці були контужені, були оглушені, але всі вони були живі!" — додає Олександр, водій ББМ "Новатор".

"Дякуємо Національній гвардії України та бійцям батальйону "Хартія" за відгуки про нашу машину. Працюємо на Перемогу!" — заявили в "Українській бронетехніці".

Нагадаємо, "Українська бронетехніка" – один із найбільших приватних виробників військової техніки та зброї в Україні. "Українська бронетехніка" виготовляє бронеавтомобілі "Варта" та "Новатор", міномети різних калібрів та зенітні установки. Також компанія бере участь у спільному виробництві української самохідної гаубиці "Богдана".