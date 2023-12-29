Создана для полета на Марс: чем плоха российская противотанковая техника, уничтожаемая ВСУ (видео)

Неплохое оружие портит один огромный изъян

Поскольку украинская бронетехника часто побеждает в прямых танковых дуэлях с российской, оккупанты стараются использовать специальную противотанковую технику, например, "Штурм-С". Однако ее эффективность явно низка из-за конструктивной ошибки.

Об этом в своем Telegram-канале пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя видео уничтожения такого комплекса. Причина тому – неправильно выбранная база для самоходки – тягач МТ-ЛБ.

Уничтожение Штурм-С

"Уничтожение дроном искромётного гроба на шасси МТ-ЛБ — "Штурм-С". FPV-дрон разносит эту BBQ для Ванек на атомы, и только диву даюсь, какой дятел во времена СССР решил БК, способный детонацией запустить миссию на Марс, запихнуть в отличный тягач, с одними из лучших в мире показателей проходимости, но абсолютно никчемной бронёй", — пишет эксперт.

Действительно, вооруженный противотанковой ракетой "Атака" самоходный комплекс "Штурм-С" может пустить этот боеприпас калибром 130-мм на дальность до 6 км, с очень высокой вероятностью поразив цель. При этом "Штурм-С" вооружен 12 ракетами, что, с одной стороны, позволяет уничтожить много бронетехники, но с другой, в случае попадания снаряда в сам комплекс усиливает силу взрыва.

При этом базой для комплекса является тягач МТ-ЛБ, легкая броня которого способна остановить разве что пулю из стрелкового оружия. Но она легко пробивается чем-то более серьезным. В результате при поражении тягача внутри детонирует весь боезапас, уничтожая и саму технику, и весь ее экипаж.

Надо сказать, что МТ-ЛБ постоянно становится жертвой экспериментов по установке на него различного оружия, правда, в основном это происходит кустарным способом.