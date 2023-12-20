Танковые дуэли с оккупантами: почему украинский Т-64 лучше российского Т-72

Танки ВСУ даже не западного образца превосходят российские в прямом бою

Хотя бои в Херсонской области стали настоящим кладбищем для устаревших танков Т-62 оккупантов, даже более современная техника ВС РФ в прямом бою часто уступает украинским танкам. В частности, Т-64 ВСУ уверенно бьет российские Т-72.

Видео с их очередной дуэлью выложил офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. По его словам, таких роликов набралось уже не менее десятка, что при 5-20% попадания таких поединков на видео говорит о том, что всего их наберется уже 50-100 случаев, если не еще больше.

За счет чего Т-64 ВСУ побеждают в боях, ведь формально по большинству показателей танки почти равны (а кое в чем Т-72 даже превосходит Т-64)? Именно боевые характеристики украинского танка выше.

Так, боекомплект Т-72 составляет 45 снарядов, а Т-64БВ только 36, но при этом в автомат заряжания украинского танка входят 32 снаряда, а российского – всего 22. Иначе говоря, в бою украинский танк может стрелять быстрее – 8 выстрелов в минуту против 6 у российского.

Особенно заметно преимущество Т-64 в средствах обнаружения противника, которого украинский танк может заметить на расстоянии до 1 км ночью и 4 км днем, причем такая аппаратура есть у каждого члена экипажа. А вот на Т-72 самая современная аппаратура "видит" на 500 метров ночью и 2500 метров днем, причем она имеется только у наводчика орудия.

Также у Т-64БВ ВСУ преимущество в координации действий экипажа из-за наличия двух радиостанций вместо одной у Т-72, так что экипаж украинского Т-64 может заметить врага раньше, скоординировать по рации свои действия и выстрелить быстрее.

А если же Т-72 выстрелит первым, то броня Т-64БВ превосходит вражескую: российский комплекс динамической защиты "Реликт" имеет бронестойкость в 170 мм, а вот украинский "Нож" — до 750 мм.

Заметим, что ситуация с танковой техникой у противника становится все хуже, так что даже появляется информация о возможности появления на передовой антикварных танков Т-34-85.