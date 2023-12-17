Триумфа не случилось – Херсонская область стала могильником для одной из моделей российских танков

Снятая с консервации техника несет огромные потери

Продолжающиеся ожесточенные бои на левом берегу Днепра в Херсонской области стали настоящим кладбищем для устаревших российских танков Т-62. Большая часть уничтоженных единиц данной модели погибли именно на левом берегу Херсонщины.

Об этом сообщает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам имеются подтвержденные данные по утратам россиянами 90 танков Т-62, по неподтвержденным даже 150 единиц и основная локация их утилизации — Херсонщина.

Т-62 на Херсонщине

"На момент начала полномасштабного вторжения в Украину у россии на хранении находилось до 3 тысяч танков Т-62 в разной степени боеспособности. Оценочно, вернуть в строй из остатков ещё можно около 700 единиц", — приводит свои расчеты эксперт.

И этот Т-62 уже не повоюет

Заметим, что впервые танки Т-62 заметили еще в мае 2022 года в Мелитополе (Запорожская область). Уже тогда эксперты сошлись во мнении, что их появление означало переход оккупантов к обороне на данном направлении, так как устаревший танк (выпуск прекратился в 1975 году) не мог активно поддерживать пехоту в наступлении из-за слабой брони.

Этот Т-62 уже не восстановишь

С тех пор оккупанты то и дело улучшали свой Т-62, правда, как писал тот же Александр Коваленко делали только хуже, ведь установка динамической защиты "Контакт-1" рассчитана на защиту от пушек менее 120-мм и потому не защитят от "Абрамсов" и "Леопардов-2". Кроме того, их установка увеличивает нагрузку на двигатель и риск его поломки.

Правда, как признает эксперт, новые модификации Т-62 проводятся с учетом ошибок - танк в версии 2023-го года с индексом "МВ" имеет более современную броню, правда двигатель все равно испытывает мощную перегрузку.