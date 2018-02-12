Наглядное напоминание о четырех правилах безопасного обращения с оружием (Видео)

Есть несколько способов усвоения основных правил безопасного обращения с оружием: статьи и аналитические материалы на онлайн-ресурсах, советы экспертов, рассказы из уст нарушителей этих правил.

Но есть еще один способ – получение информации в приятной глазу форме с весьма наглядными примерами.

Именно так поступил производитель оружейных аксессуаров «Girffon Industries», выпустив видеоролик, в котором полуобнаженные девушки напоминают об основных правилах безопасного обращения с оружием.

Если вам все же не удалось сконцентрироваться на голосе диктора или тексте в видеоролике, ниже мы продублировали эти четыре правила:

1. Оружие следует всегда считать заряженным.

2. Оружие следует направлять только на мишень, в которую планируете стрелять.

3. Всегда проверяйте, что находится за мишенью.

4. Пока не готовы стрелять – держите палец подальше от спускового крючка.