Наглядное напоминание о четырех правилах безопасного обращения с оружием (Видео)
Новости технологии: «Girffon Industries» выпустили видеоролик, в котором привлекательные девушки напоминают об основных правилах безопасного обращения с оружием
Есть несколько способов усвоения основных правил безопасного обращения с оружием: статьи и аналитические материалы на онлайн-ресурсах, советы экспертов, рассказы из уст нарушителей этих правил.
Две тысячи часов ручного труда: самая крутая винтовка 2017 года (Видео)
Но есть еще один способ – получение информации в приятной глазу форме с весьма наглядными примерами.
Именно так поступил производитель оружейных аксессуаров «Girffon Industries», выпустив видеоролик, в котором полуобнаженные девушки напоминают об основных правилах безопасного обращения с оружием.
Ружьем года по версии NRA стало Mossberg 590 Shockwave (Видео)
Если вам все же не удалось сконцентрироваться на голосе диктора или тексте в видеоролике, ниже мы продублировали эти четыре правила:
Крупнокалиберные винтовки Barrett: как они могут изменить ситуацию в АТО
1. Оружие следует всегда считать заряженным.
2. Оружие следует направлять только на мишень, в которую планируете стрелять.
3. Всегда проверяйте, что находится за мишенью.
4. Пока не готовы стрелять – держите палец подальше от спускового крючка.