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Наглядное напоминание о четырех правилах безопасного обращения с оружием (Видео)

Наглядное напоминание о четырех правилах безопасного обращения с оружием
00:09 Сегодня Телеграф
zbroya.info
Фото: скриншот

Новости технологии: «Girffon Industries» выпустили видеоролик, в котором привлекательные девушки напоминают об основных правилах безопасного обращения с оружием

Есть несколько способов усвоения основных правил безопасного обращения с оружием: статьи и аналитические материалы на онлайн-ресурсах, советы экспертов, рассказы из уст нарушителей этих правил.

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Но есть еще один способ – получение информации в приятной глазу форме с весьма наглядными примерами.

Именно так поступил производитель оружейных аксессуаров «Girffon Industries», выпустив видеоролик, в котором полуобнаженные девушки напоминают об основных правилах безопасного обращения с оружием.

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Если вам все же не удалось сконцентрироваться на голосе диктора или тексте в видеоролике, ниже мы продублировали эти четыре правила:

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1. Оружие следует всегда считать заряженным.
2. Оружие следует направлять только на мишень, в которую планируете стрелять.
3. Всегда проверяйте, что находится за мишенью.
4. Пока не готовы стрелять – держите палец подальше от спускового крючка.

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Новости технологии, Военная техника, Вооружение, Новости технологий, Оружие, Техно, Техноновости.
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