Компания Tactical Hunter представила мощнейший карабин (Видео)

Новый охотничий карабин Tactical Hunter на платформе HAM’R представила оружейная компания Tactical Hunter. Сам производитель оценивает винтовку как "самую сокрушительную из когда-либо созданных".

Платформа HAM’R получила свое имя от патрона .458 HAM’R (калибр 11,63 мм), и карабин на ее основе является самым мощным AR-подобным вариантом на рынке, превосходя по баллистическим показателям модели под патроны .450 Bushmaster, .458 SOCOM и .500 Beowulf. В нем используется затвор и муфта ствола от AR-10, благодаря чему новый патрон справляется с давлением 3171 бар при дульной энергии 4067 джоулей.

Ствольная коробка и затворная рама на ¾ дюйма короче, чем те, которые устанавливаются в AR-10. Питается карабин из магазина Lancer AR-15. По утверждению производителя этот патрон способен убить абсолютно любое животное в Северной Америке, остановить автомобиль или пробить кирпичную стену. Цена винтовки стартует с $2905.