Apple разработала набор смайликов для людей с ограниченными возможностями

В компании Apple считают, что новые смайлики позволят людям с ограниченными возможностями вести более открытое общение с близкими и знакомыми.

"Это не должно быть окончательным списком всех возможных проявлений инвалидности. Но это обеспечит начальную отправную точку для разнообразия общения в рамках вселенной эмодзи", - отметили в компании.

В подборку вошли 13 эмодзи, среди которых – собака-поводырь, слуховой аппарат, протезированная нога, рука, язык жестов и другое.

В случае одобрения они могут появиться в iOS уже в следующем году.

В Apple также уточнили, что это не окончательный набор изображений будут и другие.

Заседание технического комитета Unicode по данному вопросу состоится в следующем месяце.

Кроме этих эмодзи во второй подовине 2018 года на телефонах появятся еще 157 новых эмоций с рогаликами, омарами, софтболом и многие другие.