Apple разработала набор смайликов для людей с ограниченными возможностями
Новости технологии: Американская корпорация Apple предложила консорциуму Unicode новый набор эмодзи, которые посвящены людям с инвалидностью.
В компании Apple считают, что новые смайлики позволят людям с ограниченными возможностями вести более открытое общение с близкими и знакомыми.
"Это не должно быть окончательным списком всех возможных проявлений инвалидности. Но это обеспечит начальную отправную точку для разнообразия общения в рамках вселенной эмодзи", - отметили в компании.
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В подборку вошли 13 эмодзи, среди которых – собака-поводырь, слуховой аппарат, протезированная нога, рука, язык жестов и другое.
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В случае одобрения они могут появиться в iOS уже в следующем году.
В Apple также уточнили, что это не окончательный набор изображений будут и другие.
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Заседание технического комитета Unicode по данному вопросу состоится в следующем месяце.
Кроме этих эмодзи во второй подовине 2018 года на телефонах появятся еще 157 новых эмоций с рогаликами, омарами, софтболом и многие другие.