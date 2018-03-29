Искусственный интеллект поможет бороться с нелегальной вырубкой лесов

Инженеры разработали систему сенсоров, которые могут работать в экстремальных условиях в лесах, используя модифицированные смартфоны, работающие на солнечных панелях.

Эти устройства спрячут среди деревьев и сенсоры начнут записывать звуки леса и загружать на сервер в реальном времени. После этого искусственный интеллект TensorFlow отфильтрует полученные звуки, отбирая подозрительные (например, шум бензопил или грузовиков).

Однако, разработчики отмечают, что система только помогает распознать незаконную вырубку. Чтобы остановить незаконную деятельность, к работе должны подключиться местные власти.