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Французская армия презентовала новейшие ракетные комплексы MMP (Видео)

Missile Moyenne Portee
02:56 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: Твиттер

Новости технологии: Вооруженные силы Франции готовы к первому оперативному развертыванию противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) нового поколения Missile Moyenne Portee.

С каждым годом ведущие страны наращивают свои противотанковые возможности. В случае со странами ЕС это не в последнюю очередь связано с противоречиями с Россией, а также появлением у последней новейших образцов бронетехники. В частности, созданного на базе тяжелой гусеничной платформы «Армата» танка Т-14.

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В настоящий момент авторитетное издание Jane’s, специализирующееся на военной технике, заявило о готовности Франции к первому оперативному развертыванию новейших противотанковых ракетных комплексов пятого поколения Missile Moyenne Portée.

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Майор Жан-Люк Дитлер (Jean-Luc Dietler) из технического отдела французской армии STAT заявил, что управляемые системы MMP будут развернуты в четырех французских армейских полках: 2e Régiment Etranger d'Infanterie, 2e Régiment Etranger Parachutistes, 1er Régiment de Hussards Parachutistes и 3e Régiment de Hussards. Кроме того, Missile Moyenne Portée получит полк спецназа Сухопутных войск Франции, задействованный в Мали, в рамках операции «Бархан».

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Напомним, целью операции является обеспечение безопасности Франции, а также поддержка ряда африканских государств в вопросе гарантирования их целостности и безопасности. Ранее французские СМИ заявили, что с момента начала операции в Мали ликвидировали более 450 боевиков.

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Первое оперативное развертывание MMP — безусловно, знаковое событие для мира военных технологий. Речь идет о последнем поколении противотанковых ракетных комплексов (ряд источников относят Missile Moyenne Portée к ПТРК пятого поколения). Напомним, известный американский комплекс FGM-148 Javelin принадлежит третьему поколению таких систем. По ряду показателей на данный момент он считается уже устаревшим.

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Строго говоря, MMP и создавали как замену более старым ПТРК Milan и Javelin. Он имеет комбинированную систему наведения, куда входят тепловизионная и телевизионная головки самонаведения, инерциальная система навигации, а также наведение по оптоволоконному кабелю. Максимальная дальность полета ракеты — 4,1 километра.

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Новости технологии, Missile Moyenne Portee, MMP, Оружие, Противотанковые ракетные комплексы, Технологии.
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