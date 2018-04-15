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Построен первый мост, изготовленный роботами при помощи трехмерной печати (Видео)

MX3D
02:50 Сегодня Телеграф
dailytechinfo.org
Фото: Твиттер

Новости технологии: В 2015 году мы рассказывали нашим читателям о голландской компании MX3D, специализирующейся на технологиях промышленной трехмерной печати.

В то время эта компания планировала изготовить первый в своем роде стальной пешеходный мост, который соединит берега одного из каналов в Амстердаме. И вот только недавно создание этого моста, над которым работали четыре сварочных робота MX3D-Metal, было завершено, а в скором будущем новый мост будет установлен на предназначенное для него место.

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Робот MX3D-Metal представляет собой манипулятор, на конце которого установлена горелка сварочного аппарата, который обеспечивает постоянный поток жидкого металла. И так, каплей за каплей, роботы, функционировавшие под управлением специализированного программного обеспечения, "сварили" всю конструкцию моста. При этом, за счет высокой прочности металла, для изготовления конструкции моста не потребовалось никаких дополнительных элементов и опорных конструкций.

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Законченный мост имеет длину 12.5 метров, ширину - 6.3 метра, а его вес составляет 4 500 килограммов. Процесс печати его конструкции продолжался в течение шести месяцев, за которые через наконечники горелок роботов прошло 1 100 километров сварочной проволоки из нержавеющей стали.

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Напомним нашим читателям, что изначально компания MX3D планировала "напечатать" мост прямо на его месте, начав на одной стороне канала и закончив, через время, на другой. Однако, такой подход оказался не совсем практичным и создание моста было перенесено в одно из производственных помещений компании. "Место, где будет установлен новый мост, является слишком оживленным для того, чтобы там можно было развернуть какое-либо производство" - рассказывает Олег Вишнияку (Oleg Vishniakou), представитель компании MX3D, - "Мы столкнулись с трудностями при получении разрешения на проведение таких работ. Более того, на нашей базе нам было более удобно организовать круглосуточное наблюдение за процессом печати".

В самом скором времени построенный мост будет подвергнут ряду испытаний на его структурную целостность, на соответствие заявленным характеристикам и существующим нормам. И только после этого он будет установлен на предназначенном для него месте.

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Новости технологии, MX3D, Мост, Наука, Роботы, Технологии, Трехмерная печать.
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