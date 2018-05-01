Разрабатывают специальные кеды для геймеров

Так, первая модель кед уже поступит в продажу в конце 2018 года. Это будет брендированная версия модели K-Swiss Kompass. Вторая модель Sneaker поступит в продажу в начале 2019 года. Она будет стоить 180 долларов или 4700 гривен.

Разработчики уникальной обуви будут посещать тренировочный центр Immortals, чтобы понять потребности игроков. Особое внимание будет уделяться росту температуры в обуви, а также движению ног во время матчей.