https://telegraf.com.ua/files/2018/05/960562-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4039239-razrabatyivayut-spetsialnyie-kedyi-dlya-geymerov.html
Разрабатывают специальные кеды для геймеров
Новости технологии: Американская компания K-Swiss, которая занимается пошивом обуви, и киберспортивная организация Immortals готовят две модели геймерских кед – для повседневной жизни и киберспорта.
Так, первая модель кед уже поступит в продажу в конце 2018 года. Это будет брендированная версия модели K-Swiss Kompass. Вторая модель Sneaker поступит в продажу в начале 2019 года. Она будет стоить 180 долларов или 4700 гривен.
Разработчики уникальной обуви будут посещать тренировочный центр Immortals, чтобы понять потребности игроков. Особое внимание будет уделяться росту температуры в обуви, а также движению ног во время матчей.
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