В сеть просочилось первое фото смартфона Xiaomi Mi MIX 3

По слухам, китайская компания представляет новинку в сентябре или октябре этого года.

Как стало также известно, просто из "коробки" на смартфоне будет установлена операционная система MIUI 10. Больше характеристик пока не сообщаются.

Как известно, его предшественник, Mi MIX 2S, получил двойную камеру и работает на 8-ядерном чипе Snapdragon 845. Он поступит в продажу уже в скором времени. Сейчас доступен предзаказ этой модели – он будет стоить 16 тысяч гривен.