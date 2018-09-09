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Корпорация Microsoft продлит поддержку Windows 7

Windows 7
09:14 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: pixabay.com

Новости технологии: Корпорация решила заработать на высоком спросе старой ОС.

Популярность Windows 7 находится все еще на высоком уровне несмотря на то, что Microsoft объявила о скором прекращении ее поддержки, которая закончится 14 января 2020 года. Но в связи с все еще высоким пользовательским спросом на Windows 7, Microsoft решила на этом заработать.

Корпорация предусмотрела возможность выпуска расширенных обновлений безопасности – Extended Security Updates. Эти патчи будут выпускаться на протяжении трех лет после официального прекращения поддержки – до января 2023 года. Однако такие обновления будут платными и продаваться будут по интересной схеме: цена за каждую "заплатку" будет повышаться с каждым годом.

Обновления Windows 7 Extended Security Updates будут доступны для владельцев версий Windows 7 Professional и Windows 7 Enterprise с корпоративными лицензиями. При этом для подписчиков Windows Software Assurance и/или Windows 10 Enterprise или Education предусмотрены скидки. Подписка Office 365 ProPlus будет работать для устройств с обновлениями Windows 7 Extended Security Updates вплоть до января 2023 года.

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Новости технологии, Microsoft, Windows 7, Корпорация, отсрочка, Технологии, Эксперты.
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