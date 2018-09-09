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Apple представят обновленный дизайн новых iPhone XS

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iPhone
12:51 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости технологии: Apple сменит дизайн нового iPhone XS.

О том, что чехол на фотографии, скорее всего, настоящий, свидетельствует его бренд. Speck является одним из мировых лидеров в сфере производства аксессуаров для мобильных устройств, что может быть косвенным свидетельством его информированности о внешнем виде будущих смартфонов Apple.

Практика показывает, что Apple из года в год рассылает избранным производителям аксессуаров образцы своих новых устройств. Таким образом, в день старта продаж iPhone потребители могут приобрести не только сам смартфон, но и подходящий именно ему чехол, наклейку или защитное стекло.

Кроме чехла для 6,1-дюймового iPhone, в Walmart представлены аксессуары для модели с дисплеем на 6,5 дюймов. Если верить сравнительным снимкам, по габаритам будущий фаблет Apple iPhone X, что в точности совпадает с размерами iPhone 8 Plus, диагональ экрана которого на целый дюйм меньше.

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Новости технологии, Apple, iPhone, iPhone XS, Дизайн, Технологии.
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