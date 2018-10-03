Планшет Surface Pro 6 от Microsoft получил систему охлаждения

Surface Pro 6 получил 12,3-дюймовой дисплей с разрешением 2736×1824 пикселей. В зависимости от модификации, планшет Surface Pro 6 будет работать на процессоре Intel Core i5 или Core i7 восьмого поколения и получит продвинутую систему охлаждения.

Как заявили в компании, новинка на 67% работает быстрее, чем предшественник. Также планшет получит 8 или 16 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или терабайт встроенного хранилища.

Планшет также получил 8-мегапиксельную основную камеру и фронтальную с разрешением 5 Мп. Также он оснащен стереодинамиками и двумя микрофонами. Базовая модель Surface Pro 6 с процессором Core i5, 8 Гб оперативной памяти и SSD на 128 ГБ составит 899 долларов (25 100 гривен). В продажу новинка поступит 16 октября.