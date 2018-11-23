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В небе над США были замечены загадочные шары: видео

В небе над США были замечены загадочные шары: видео
13:39 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф СЕГОДНЯ Фото: из открытых источников

Новости технологии: Женщина увидела несколько светящихся шаров в небе, и сняла их на видео.

 

Мишель Габриэлли из Портленда (штат Орегон, США) поделилась роликом, который она сняла у своего дома. Женщина рассказала, что несколько светящихся шаров, меняющих форму, появлялись в течение двух ночей. Об этом сообщает сайт Daily Star.

 

Мишель была настолько потрясена, что на записи можно слышать, как она говорит: "Боже мой". По словам женщины, она увидела по меньшей мере 15 "флуоресцентных шаров". При этом они разделялись и сливались, меняли форму и цвет. О своем опыте женщина рассказала новостному сайту KOIN 6 news. 

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Некоторые зрители предположили, что женщина видела беспилотники. Но многие сошлись на том, что ей действительно удалось снять НЛО.

По словам уфолога Тома Боудена, штат Орегон занимает второе место в США по количеству сообщений о необъяснимых явлениях.

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Все по теме:

США, НЛО, Беспилотник, Видео, Небо, Загадочные шары.
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