Facebook разрешил удалять в Messenger отправленные сообщения

Новости технологии: Новая функция уже доступна в Facebook мессенджере.

Соцсеть Facebook разрешила своим пользователям удалять отправленные сообщения. Однако чтобы успеть это сделать у вас есть только 10 минут после отправки сообщения. Об этом сообщило издание The Verge.

Как удалить сообщение? Нужно дважды коснуться на него и выбрать из контекстного меню одну из опций: удалить для всех участников беседы (Remove for Everyone) или скрыть только от себя самого (Remove for You). При выборе первого варианта на месте сообщение появится надпись, что оно было удалено пользователем.

Facebook пообещала добавить возможность удаления уже отправленных сообщений в апреле 2018 года. Сделано это было после того, как СМИ заметили, что компания удаляет переписку с пользователями ее основателя Марка Цукерберга. Администрация Facebook объяснила поступок требованиями корпоративной безопасности: такие меры были приняты после взлома внутренней сети киностудии Sony Pictures в 2014 году.

Новая функция доступна в Facebook Messenger начиная с сегодняшнего дня. Удалять сообщения можно в последних версиях мессенджера для iOS и Android.