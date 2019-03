Twitter вводит новую функцию

В Twitter появится новая функция, которая позволит пользователям скрывать негативные комментарии на свои сообщения.

Теперь в арсенале пользователей появится более радикальное средство. Чтобы скрыть неприглядный комментарий, нужно будет нажать на кнопку "Поделиться" и выбрать команду "Спрятать твит". Тогда другие пользователи не смогут видеть у себя в ленте негативные комментарии в автоматическом режиме.

Twitter is testing replies moderation. It lets you to hide replies under your tweets, while providing an option to show the hidden replies pic.twitter.com/dE19w4TLtp

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) 28 февраля 2019 г.