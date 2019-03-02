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Twitter вводит новую функцию

Twitter вводит новую функцию
10:37 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости технологии: Компания Twitter работает над внедрением функции "Скрыть твит".

В Twitter появится новая функция, которая позволит пользователям скрывать негативные комментарии на свои сообщения.

Теперь в арсенале пользователей появится более радикальное средство. Чтобы скрыть неприглядный комментарий, нужно будет нажать на кнопку "Поделиться" и выбрать команду "Спрятать твит". Тогда другие пользователи не смогут видеть у себя в ленте негативные комментарии в автоматическом режиме. 

Чтобы прочесть их, придется нажать на специальную вкладку. При желании пользователь сможет вернуть негативный комментарий к своему твиту. Также он сможет просматривать все скрытые твиты в ручном режиме. 

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Инструмент не позволит пользователю стереть или заблокировать эти ответы, однако затруднит их просмотр и в конечном счете будет мешать начать скандал или травлю вокруг стартового сообщения, надеются в компании.

Старший менеджер Twitter по продукту Мишель Ясмин Хак подтвердила, что социальная сеть действительно работает над новой функцией.

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Все по теме:

Соцсети, Социальные сети, Технологии, Twitter, Техно, Спрятать твит.
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