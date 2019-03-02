Скачать
Суббота, 02.03.2019
В КИУ считают, что "красивый жест" сделают еще несколько кандидатов в президенты
В КИУ считают, что "красивый жест" сделают еще несколько кандидатов в президенты
Порошенко поручил повысить денежное обеспечение военных на передовой
Военным на передовой повысят зарплаты
Украинские синхронистки завоевали два "золота" на этапе Мировой серии во Франции
Украинские синхронистки завоевали два "золота" на этапе Мировой серии во Франции
Приметы и обряды на 2 марта – День Федора Тирона
Приметы и обряды на 2 марта – День Федора Тирона

SpaceX отправила пилотируемый корабль Crew Dragon в первый полет к МКС (Видео)

SpaceX отправила пилотируемый корабль Crew Dragon в первый полет к МКС (Видео)
10:59 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости технологии: После долгих лет ожиданий и неоднократных переносов этот запуск наконец-то состоялся.

Ракета Falcon 9, которая отправит на Международную космическую станцию первый пилотируемый корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX, стартовала с космодрома во Флориде.

Начнем с того, что это первый запуск космического корабля американского производства для астронавтов с 2011 года. Также напомним, что Crew Dragon является доработанной версией корабля Dragon, который уже не раз побывал на орбите, причем некоторые запускали по два раза.  

Ракета Falcon 9 стартовала с пусковой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде 2 марта в 09:48 по киевскому времени. 

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Dragon V2

На борту копабля Crew Dragon находится манекен персонажа фильмов "Чужой" Эллен Рипли. Данная миссия, которая получила название Demo Mission-1 (DM-1), является дебютной, и пройдет в непилотируемом режиме, а в дальнейшем этот корабль будет использоваться в пилотируемом режиме.

Корабль Crew Dragon вышел на запланированную орбиту и продолжает свой полет к МКС. Корабль должен состыковаться с МКС завтра в 10 утра по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, SpaceX, Техно, Корабль Crew Dragon.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Короткие поздравления с началом весны 2019
02 Приметы и обряды на 2 марта – День Федора Тирона
03 Гройсман рассказал о вероятности снижения цен на газ и грядущих последствиях
04 Порошенко: Больше всего от плана Путина пострадало русскоязычное население
05 Иностранных военных допустили к учениям в Украине: Парубий подписал закон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Создатель &quot;Новичка&quot; объяснил, благодаря чему Скрипалям удалось выжить
Что спасло Скрипалей от смерти: объяснение создателя "Новичка"
Весна в Украине стартовала с похолодания: когда ждать потепления
С воскресенья в Украине потеплеет
Итоги 1 марта: Гнап и Садовый снимают свои кандидатуры, решение суда в Гааге
Главные новости за 1 марта
Рецепт дня: блинчики с начинкой из печени
Рецепт дня: блинчики с начинкой из печени
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь