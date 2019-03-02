SpaceX отправила пилотируемый корабль Crew Dragon в первый полет к МКС (Видео)

Новости технологии: После долгих лет ожиданий и неоднократных переносов этот запуск наконец-то состоялся.

Ракета Falcon 9, которая отправит на Международную космическую станцию первый пилотируемый корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX, стартовала с космодрома во Флориде.

Начнем с того, что это первый запуск космического корабля американского производства для астронавтов с 2011 года. Также напомним, что Crew Dragon является доработанной версией корабля Dragon, который уже не раз побывал на орбите, причем некоторые запускали по два раза.

LIFTOFF! The next big leap in a new chapter of U.S. human spaceflight systems has left the pad. @SpaceX’s #CrewDragon demo flight will be the 1st commercially-built & operated American spacecraft designed for humans to dock at the @Space_Station. Watch: https://t.co/Fm5NQSfAXJ pic.twitter.com/YoiOf67kQL — NASA (@NASA) 2 марта 2019 г.

Ракета Falcon 9 стартовала с пусковой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде 2 марта в 09:48 по киевскому времени.

Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship—SpaceX’s 35th successful landing of a rocket booster pic.twitter.com/cDvKpoOwrq — SpaceX (@SpaceX) 2 марта 2019 г.

На борту копабля Crew Dragon находится манекен персонажа фильмов "Чужой" Эллен Рипли. Данная миссия, которая получила название Demo Mission-1 (DM-1), является дебютной, и пройдет в непилотируемом режиме, а в дальнейшем этот корабль будет использоваться в пилотируемом режиме.

Корабль Crew Dragon вышел на запланированную орбиту и продолжает свой полет к МКС. Корабль должен состыковаться с МКС завтра в 10 утра по киевскому времени.