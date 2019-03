SpaceX отправила пилотируемый корабль Crew Dragon в первый полет к МКС (Видео)

Ракета Falcon 9, которая отправит на Международную космическую станцию первый пилотируемый корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX, стартовала с космодрома во Флориде.

Начнем с того, что это первый запуск космического корабля американского производства для астронавтов с 2011 года. Также напомним, что Crew Dragon является доработанной версией корабля Dragon, который уже не раз побывал на орбите, причем некоторые запускали по два раза.

LIFTOFF! The next big leap in a new chapter of U.S. human spaceflight systems has left the pad. @SpaceX’s #CrewDragon demo flight will be the 1st commercially-built & operated American spacecraft designed for humans to dock at the @Space_Station. Watch: https://t.co/Fm5NQSfAXJ pic.twitter.com/YoiOf67kQL

— NASA (@NASA) 2 марта 2019 г.