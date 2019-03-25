Скачать
Понедельник, 25.03.2019
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
Президент: Стоимость аренды сельскохозяйственных земель можно увеличить в пять раз
Президент: Стоимость аренды земли можно увеличить в пять раз
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта

Telegram анонсировал новую функцию

Telegram анонсировал новую функцию
10:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости технологии: Разработчики реализовали возможность скрывать свое имя и фото при определенных условиях.

Мессенджер Telegram позволил пользователям удалять всю личную переписку как у себя, так и у собеседников без срока давности.

Об очередном нововведении стало известно из блога разработчиков. В прошлой версии удалить можно было только собственные сообщения отправленные за последние 48 часов.

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил, что разработчики приняли во внимание озабоченность пользователей возможными злоупотреблениями новой функцией и сохранением своей переписки.

Не важно, кто и когда отправлял сообщение, вы можете полностью это контролировать. Вы даже можете стереть весь разговор для обеих сторон, если захотите, – отметил Дуров в своем канале.

У мессенджера WhatsApp появится новая функция

По его словам, компания тщательно обдумала эту возможность и пришла к выводу, что преимущество контроля пользователей над своими следами в цифровом пространстве важнее.

Telegram также получил еще одну интересную функцию приватности. Теперь пользователи могут скрывать свое имя и фотографию в случаях, когда их сообщения пересылают третьим лицам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, Павел Дуров, Telegram, Техно, Новая функция в Telegram, Функции в Telegram.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 марта – День Феофана, Григория Двоеслова
02 Прогноз погоды на ближайшие дни: небольшие дожди и до 12° тепла
03 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.03 - 31.03)
04 На станцию "Академик Вернадский" доставят копию Томоса
05 ВСУ получили более 50 автомобилей от ВС Канады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
Евросоюз завершил подготовку к &quot;жесткому&quot; Brexit без соглашения
Евросоюз завершил подготовку к "жесткому" Brexit без соглашения
В Украине снова начали расти показатели заболеваемости корью
Корь в Украине: за неделю умерли 4 человека
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.03 - 24.03)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь