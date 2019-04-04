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Apple презентовала беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro

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Apple презентовала беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro
21:44 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: В основе наушников - тот же чип SoC Apple H1, что и в обновленных AirPods, которые вышли в прошлом месяце.

С его помощью осуществляется более быстрое переключение между устройствами Apple. Однако срок работы Beats Powerbeats Pro гораздо выше: без подзарядки они продержатся до девяти часов, а вместе с футляром - более суток. Это дольше, чем основные аналоги и конкуренты.

Когда батарея Beats Powerbeats Pro все же сядет, ее зарядка не займет много времени благодаря поддержке быстрой зарядки Fast Fuel: всего за пять минут наушники зарядятся достаточно, чтобы работать в течение полутора часов. А зарядка на протяжении 15 минут позволит использовать их в течение 4,5 часа.

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Кроме того, Beats Powerbeats Pro поддерживают функцию голосового помощника Siri, а их корпус, доступный в бежевом, черном, синем и оливковом вариантах, надежно защищен от влаги. Наушники полностью герметизируют уши, не пропуская посторонний шум, что повышает качество звука. Сообщается, что устройство на 23 процента меньше и на 17 процентов легче, чем обычные шейные браслеты Powerbeats. За счет своего строения наушники надеваются на ухо, а четыре набора насадок подойдут любому пользователю.

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Оба наушника имеют одинаковые физические клавиши для регулировки громкости и трека. Кнопка питания отсутствует, но есть датчики движения, которые автоматически переводят наушники в спящий режим при ожидании. Как и AirPods, Beats Powerbeats Pro можно использовать независимо: оба наушника подключаются к вашему устройству отдельно друг от друга.

Так же, как AirPods или Powerbeats3, Powerbeats Pro автоматически подключаются к iPhone и синхронизируются с подключенными к iCloud устройствами, включая iPad, Mac и Apple Watch, без сопряжения с каждым гаджетом. Подключиться к Android-устройству можно с помощью ручного режима.

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Powerbeats Pro появятся в продаже в мае, дебютировав в США и еще в 20 странах, а чуть позже - летом и осенью - будут доступны в других странах и регионах.

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Apple, AirPods, SoC Apple H1, Beats Powerbeats Pro, Fast Fuel.
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