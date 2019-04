Мощная селфи-камера: новый смартфон Xiaomi Redmi Y3

По слухам, разрешение камеры для селфи составит 32 Мп.

То, что новинка будет ориентирована на селфи, намекнул вице-президент и управляющий директор Xiaomi в Индии Ману Кумар Джайн, передает GizmoChina.

Именно в Индии уже вскоре должна состояться презентация Redmi Y3.

"Ми фанаты! Ко мне в руки попал новый телефон Redmi, он просто потрясающий! Вошел в режим селфи, и результаты оказались совершенно невероятными. Не слишком ли много селфи? Не могу дождаться момента, когда смогу поделиться с вами более подробной информацией", – написал Ману Кумар Джейн в Twitter.

Mi fans! I got my hands on upcoming #Redmi phone & it is amazing! Went on a selfie rampage & the results are totally incredible.

'Y' am I taking so many selfies? BTW I clicked '32' selfies with 32 @XiaomiIndia colleagues!

Can't wait to share more details with you. #Xiaomi pic.twitter.com/GSP7xhIpNS

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) 10 апреля 2019 г.