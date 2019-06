Известна стоимость нового смарт-браслета Xiaomi Mi Band 4

Что почем

Версия Mi Band 4 с NFC появилась в индийском интернет-магазине с ценником в 3560 рупий (примерно $55). Это не финальная стоимость, так что можно еще спокойно добавить $10-20 и в итоге получим ценник где-то $75. Для сравнения, прошлогодняя модель с NFC стоила около $40-50.

Характеристики

Напомним, главной особенностью четвертого поколения станет цветной OLED-дисплей и увеличенный аккумулятор до 135 мАч (против 110 мАч в Mi Band 3). Новинка также получит Bluetooth 5.0, обновленное зарядное устройство, поддержку фирменного ассистента, датчик сердцебиения и корпус-капсулу, которую надо вставлять в браслет.

The NFC variant of the Mi Band 4.

The price is in INR, note that this won't be the final price in India.#Xiaomi #Xiaomimiband4 #MiBand4 #Redmi pic.twitter.com/UFpyAfdIZb

— Mukul Sharma (@stufflistings) 7 июня 2019 г.