Essential Phone 2: создатель Android намекнул на анонс нового смартфона

Новости технологии: С момента анонса Essential Phone прошло уже два года и за это время производство смартфона остановили, а выпуск его преемника оказался под вопросом.

Однако, новинку могут представить уже в ближайшее время и на это намекнул автор операционной системы Android Энди Рубин.

Как сообщает Phone Arena, глава компании ответил на твит одного из пользователей, который интересовался датой выхода новой версии Essential Phone.

Откуда появились слухи? По словам Рубина, в ближайшее время компания сделает объявление – нужно лишь немного подождать. И хотя он не предоставил дополнительной информации о возможном анонсе, речь вероятно идет о появлении нового смартфона, слухи о разработке которого уже появились в сети.

Что известно об устройстве? Спецификации неанонсированного гаджета по-прежнему не объявлены. Согласно ранним утечкам, новинка вероятно получит безрамочный дисплей с изогнутыми краями, улучшенную по сравнению с оригиналом основную камеру и фронталку на выдвижном механизме.

Точная дата анонса, подробные технические характеристики и предполагаемая цена устройства неизвестны.