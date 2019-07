Рекордный гонорар в истории киберспорта: подросток выиграл $3 млн

Общий бюджет финала чемпионата превысил $30 млн. Это рекордная сумма для соревнований такого типа, говорится в официальном Twitter игры.

Главный приз за победу в сольном чемпионате взял 16-летний киберспортсмен Кайл Гирсдорф, известный под никнеймом Bugha. Он выступает за команду Sentinels из Лос-Анджелеса. Титул был ему предоставлен по совокупности очков, набранных за выступление в течение всего турнира.

Кайлу Гирсдорфу заплатили за победу около $3 млн — рекордный для подобных соревнований гонорар. Общий бюджет финала турнира составил $30 млн, также самый крупный во всей истории киберспорта на территории США.

Congrats to all of our winners this weekend at the #FortniteWorldCup Finals

Solo Champion: @bugha

Duos Champions: @nyhrox @aquaa

ProAM: @Airwaks @RLGRIME

Creative: #FishFam @cizzorz @hiimtylerh @suezhoo @zandOfficial pic.twitter.com/ilBs7RTeTv

— Fortnite (@FortniteGame) July 28, 2019