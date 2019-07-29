Рекордный гонорар в истории киберспорта: подросток выиграл $3 млн

Новости технологии: Компьютерная студия Epic Games провела первый киберспортивный чемпионат по игре Fortnite.

Общий бюджет финала чемпионата превысил $30 млн. Это рекордная сумма для соревнований такого типа, говорится в официальном Twitter игры.

Главный приз за победу в сольном чемпионате взял 16-летний киберспортсмен Кайл Гирсдорф, известный под никнеймом Bugha. Он выступает за команду Sentinels из Лос-Анджелеса. Титул был ему предоставлен по совокупности очков, набранных за выступление в течение всего турнира.

Кайлу Гирсдорфу заплатили за победу около $3 млн — рекордный для подобных соревнований гонорар. Общий бюджет финала турнира составил $30 млн, также самый крупный во всей истории киберспорта на территории США.

На втором и третьем местах в сольных чемпионатах оказались европейские игроки — Эмиль Бергквист Педерсен и Дэвид В. Каждый из них получил за победу по $1,5 млн.

Всего финал соревнований в прямом эфире на YouTube смотрели рекордные 9 млн человек. Компания Epic Games вложила в призовые фонды турниров по Fortnite за сезон около $100 млн — тоже больше, чем обычно компании вкладывают в киберспортивные турниры.