В системе MIUI 11 появилось приложение, которое будет предупреждать о землетрясении

Представители Xiaomi пока ничего не рассказали о новой функции и неизвестно, каким образом приложение получает информацию о бедствии. Судя по скриншотам, оно умеет выводить на дисплей время и силу следующего толчка, а также указывать направление до ближайшего убежища. Полезное нововведение для туристов или жителей сейсмически активных регионов.

Ожидается, что в скором времени приложение начнут тестировать на небольшом количестве смартфонов Xiaomi. Официальный релиз должен произойти вместе с выходом MIUI 11.

