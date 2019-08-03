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Суббота, 03.08.2019
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В системе MIUI 11 появилось приложение, которое будет предупреждать о землетрясении

В системе MIUI 11 появилось приложение, которое будет предупреждать о землетрясении
20:01 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии: Пользователи социальной сети Weibo заметили в тестовой сборке MIUI необычную функцию.

Представители Xiaomi пока ничего не рассказали о новой функции и неизвестно, каким образом приложение получает информацию о бедствии. Судя по скриншотам, оно умеет выводить на дисплей время и силу следующего толчка, а также указывать направление до ближайшего убежища. Полезное нововведение для туристов или жителей сейсмически активных регионов.

Ожидается, что в скором времени приложение начнут тестировать на небольшом количестве смартфонов Xiaomi. Официальный релиз должен произойти вместе с выходом MIUI 11.

Huawei переименует названия своих флагманов: причины

 Напомним, что компания Xiaomi выпустила "умные" часы для детей Mi Bunny Phone Watch 3C. Они получили новые функции, а еще подорожали почти вдвое.

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Все по теме:

Землетрясение, Приложение, Xiaomi, MIUI 11.
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