Американская компания Swagtron представила свой первый электровелосипед EB12. Об этом сообщает The Verge.
"Компания Swagtron расширяет линию производства собственных электровелосипедов, представив новую модель велосипеда EB12", - говорится в сообщении.
На заднем колесе будет установлен минидвигатель с мощностью в 250 ватт вместе с батареей. Он позволит пользователям дополнительно проехать 45 километров.
Поэтому теоретически человек может самостоятельно набрать более высокую скорость, крутя педали.
Всего на велосипеде установлено семь режимов скорости.
Само транспортное средство весит 17,8 кг, и является "легковушкой" среди других электровелосипедов.
Его стоимость составляет $999,99.