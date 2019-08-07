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Среда, 07.08.2019
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Компания Swagtron представила свой первый электровелосипед

Компания Swagtron представила свой первый электровелосипед
15:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости технологии:Отмечается, что наличие двигателя придаст велосипедисту максимум 16 км в час.

Американская компания Swagtron представила свой первый электровелосипед EB12. Об этом сообщает The Verge.

"Компания Swagtron расширяет линию производства собственных электровелосипедов, представив новую модель велосипеда EB12", - говорится в сообщении.

На заднем колесе будет установлен минидвигатель с мощностью в 250 ватт вместе с батареей. Он позволит пользователям дополнительно проехать 45 километров.

Поэтому теоретически человек может самостоятельно набрать более высокую скорость, крутя педали.

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Всего на велосипеде установлено семь режимов скорости.

Само транспортное средство весит 17,8 кг, и является "легковушкой" среди других электровелосипедов.

Его стоимость составляет $999,99.

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Электровелосипед, Технологии, Велосипед, Техно, Велик, Swagtron, Компания Swagtron.
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