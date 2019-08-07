Новости технологии:Отмечается, что наличие двигателя придаст велосипедисту максимум 16 км в час.

Американская компания Swagtron представила свой первый электровелосипед EB12. Об этом сообщает The Verge.

"Компания Swagtron расширяет линию производства собственных электровелосипедов, представив новую модель велосипеда EB12", - говорится в сообщении.

На заднем колесе будет установлен минидвигатель с мощностью в 250 ватт вместе с батареей. Он позволит пользователям дополнительно проехать 45 километров.

Поэтому теоретически человек может самостоятельно набрать более высокую скорость, крутя педали.

Всего на велосипеде установлено семь режимов скорости.

Само транспортное средство весит 17,8 кг, и является "легковушкой" среди других электровелосипедов.

Его стоимость составляет $999,99.