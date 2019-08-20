Скачать
Вторник, 20.08.2019
Военнослужащие получат премию ко Дню Независимости Украины
Военнослужащие получат премию ко Дню Независимости Украины
Зеленский назвал своего представителя в Раде
Зеленский назвал своего представителя в Раде
Сборная Украины по дзюдо назвала состав на ЧМ-2019
Сборная Украины по дзюдо назвала состав на ЧМ-2019
Приметы и обряды на 20 августа - День Марины-Пимены
Приметы и обряды на 20 августа - День Марины-Пимены

Kirin 990 для Mate 30: чего ожидать от Huawei на выставке IFA 2019

Kirin 990 для Mate 30: чего ожидать от Huawei на выставке IFA 2019
10:04 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Мероприятие Huawei в рамках выставки запланировано на 6 сентября.

Компания Huawei подтвердила свое участие в крупнейшей ежегодной выставке IFA 2019, которая в этот раз пройдет с 6 по 11 сентября в Берлине.

Чего ждать?

Рекламный тизер, опубликованный Huawei, гласит: "Rethink Evolution" ("Переосмысли эволюцию". Также компания спрашивает: "По вашему представлению, как 5G меняет наше общение?"

По слухам, эти намеки связаны с анонсом нового процессора Kirin 990 (или Kirin 985, о чем говорили еще в конце прошлого года). Именно он должен стать "сердцем" новых флагманов Mate 30 и Mate 30 Pro. Напомним, их премьера тоже скоро — 19 сентября.

В Huawei Mate 20 Pro исправили мерцание экрана

Без сомнений, Kirin 990 (или одна из его версий) получит фирменный модем 5G Balong 5000.

Также на IFA 2019 должны рассказать о планах на 5G, устройствах AR и VR, новой операционной системе HarmonyOS и, возможно, гибком смартфоне Mate X. Также ожидается международная презентация фирменной оболочки EMUI 10.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Берлин, Huawei, IFA 2019, Kirin 990, Mate 30.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 20 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на сегодня, 20 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Врио главы Николаевской ОГА уволен указом Зеленского
04 "Происшествие с хлебом": Нетаньяху сделал заявление
05 ОЕОУ выразила протест из-за скандала с женой Нетаньяху
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Площадь имени Немцова может появиться в Праге
Площадь имени Немцова может появиться в Праге
Жара до +31, местами грозы: погода на 20-21 августа
Жара до +31, местами грозы: прогноз погоды
Нетаньяху: Украина откроет представительство в Иерусалиме
Нетаньяху: Украина откроет представительство в Иерусалиме
Рецепт дня: сливовый пирог
Рецепт дня: сливовый пирог
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь