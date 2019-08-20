Kirin 990 для Mate 30: чего ожидать от Huawei на выставке IFA 2019

Новости технологии:Мероприятие Huawei в рамках выставки запланировано на 6 сентября.

Компания Huawei подтвердила свое участие в крупнейшей ежегодной выставке IFA 2019, которая в этот раз пройдет с 6 по 11 сентября в Берлине.

Чего ждать?

Рекламный тизер, опубликованный Huawei, гласит: "Rethink Evolution" ("Переосмысли эволюцию". Также компания спрашивает: "По вашему представлению, как 5G меняет наше общение?"

How do you envision 5G changing the way we communicate? Follow #HuaweiIFA2019 for more info. pic.twitter.com/H6rvaIuhav — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 19, 2019

По слухам, эти намеки связаны с анонсом нового процессора Kirin 990 (или Kirin 985, о чем говорили еще в конце прошлого года). Именно он должен стать "сердцем" новых флагманов Mate 30 и Mate 30 Pro. Напомним, их премьера тоже скоро — 19 сентября.

Без сомнений, Kirin 990 (или одна из его версий) получит фирменный модем 5G Balong 5000.

Также на IFA 2019 должны рассказать о планах на 5G, устройствах AR и VR, новой операционной системе HarmonyOS и, возможно, гибком смартфоне Mate X. Также ожидается международная презентация фирменной оболочки EMUI 10.