Kirin 990 для Mate 30: чего ожидать от Huawei на выставке IFA 2019

Компания Huawei подтвердила свое участие в крупнейшей ежегодной выставке IFA 2019, которая в этот раз пройдет с 6 по 11 сентября в Берлине.

Чего ждать?

Рекламный тизер, опубликованный Huawei, гласит: "Rethink Evolution" ("Переосмысли эволюцию". Также компания спрашивает: "По вашему представлению, как 5G меняет наше общение?"

How do you envision 5G changing the way we communicate? Follow #HuaweiIFA2019 for more info. pic.twitter.com/H6rvaIuhav

