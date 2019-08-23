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Геймеры в восторге: новый геймплей Streets of Rage 4 удивил фанатов (Видео)https

Геймеры в восторге: новый геймплей Streets of Rage 4 удивил фанатов (Видео)https
23:45 Пт, 23 Август 2019 Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Вместе с Battletoads на игровую сцену вернется культовый экшен Streets of Rage.

Как и в случае с «жабами», разработчики изменили визуальный стиль игры, сделав героев и окружение более мультяшными. И если подобные перемены в перезапуске Battletoads только разозлили игроков, то вот Streets of Rage 4 сумела избежать фанатского негодования.

Что известно

YouTube канал IGN опубликовал 7 минут игрового процесса Streets of Rage 4. В ролике показали как Аксель и новая для серии героиня Чери раздают тумаков уличным бандитам. Среди противников «засветились» классические для франшизы толстяки, парни с ирокезами и панки с мачете. В конце героев поджидал босс.

Первые кадры Streets of Rage 4 дают надежду на достойное возвращение серии. Несмотря на смену визуального стиля анимации плавные, враги не тупят и ведут себя агрессивно, да и фишки серии, вроде бонусов на уровнях, остались. Положительно настроена и остальная аудитория геймеров. Под геймплейным роликом лайков больше, чем дизлайков, что разработчики могут воспринимать, как общественное одобрение.

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Выйдет Streets of Rage 4 на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC, но даты релиза до сих пор нет.

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Технологии, Игра, Экшен, Геймплей, Техно, Streets of Rage 4.
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