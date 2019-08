Vivo Nex 3 5G: все о смартфоне с "дисплеем-водопадом"

Новая публикация, которую сделали представители компании, подтвердила часть из них и рассекретила дату презентации смартфона.

Дисплей. Согласно опубликованному изображению, дисплей Vivo Nex 3 5G займет 99,6% площади фронтальной панели смартфона, сообщает Gizmochina.

Впечатляющего показателя производителю удалось добиться за счет загнутых почти под прямым углом краев экрана.

Основные характеристики. Смартфон Vivo Nex 3 5G оснащен новейшим флагманским процессором Snapdragon 855 Plus и поддерживает работу в мобильных сетях пятого поколения.

