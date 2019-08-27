Vivo Nex 3 5G: все о смартфоне с "дисплеем-водопадом"

Новая публикация, которую сделали представители компании, подтвердила часть из них и рассекретила дату презентации смартфона.
Дисплей. Согласно опубликованному изображению, дисплей Vivo Nex 3 5G займет 99,6% площади фронтальной панели смартфона, сообщает Gizmochina.
Впечатляющего показателя производителю удалось добиться за счет загнутых почти под прямым углом краев экрана.
Основные характеристики. Смартфон Vivo Nex 3 5G оснащен новейшим флагманским процессором Snapdragon 855 Plus и поддерживает работу в мобильных сетях пятого поколения.
Vivo NEX 3 5G smartphone with no-notch ‘waterfall screen’ teased in official image https://t.co/EKRwQnaRpE pic.twitter.com/5BB8UA9RHw
— FoneArena Mobile (@FoneArena) August 20, 2019
По слухам, новинка сохранит 3,5-миллиметровый аудиоразъем и получит поддержку функции быстрой зарядки мощностью 44 Вт.
Гаджету приписывают тройную основную камеру с разрешением основного сенсора 64 Мп и селфи-модулем на выдвижном механизме.
Дата анонса и стоимость. По словам представителей Vivo, смартфон Nex 3 из 5G-модемом представят в Китае уже в сентябре. Точная дата анонса и цена флагманского устройства пока не объявлены.