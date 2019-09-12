"Unity внутри Odyssey": В Ubisoft рассказали о планах по развитию Assassin’s Creed

Новости технологии:Босс Ubisoft рассказал о планах на развитие серии Assassin’s Creed.

После выхода Assassin’s Creed: Odyssey фанаты Ubisoft поняли, что компания решила брать не качеством, а количеством. Игра дала геймерам открытый мир с заданиями и активностями, которые растягивали геймплей на десятки часов. В последнем интервью для GamesIndustry.biz Ив Гийемо, генеральный директор Ubisoft, подтвердил догадки, рассказав о планах развития своих "песочниц".

На фоне "Одиссеи" Assassin’s Creed: Unity выглядит компактной, так как сюжетная кампания проходится за 15 часов. Приключения Кассандры или Алексиоса займут 40 часов времени, притом виртуальная Греция наполнена точками интереса, которые также соревнуются за внимание геймера. В финансовых отчетах Ubisoft хвасталась, что "Одиссея" радует показателями вовлеченности игроков, и компания не планирует возвращаться к более "компактным" приключениям.

"Наша цель — сделать так, чтобы у вас была Unity внутри Odyssey. Если вы хотите историю на 15 часов, то можете получить её, но также вы можете найти другие истории. Вы живёте в этом мире и занимаетесь тем, чем только пожелаете. У вас есть приключение, множество Unity-подобных приключений", — объяснил Гийемо.

В среднем игроки проводят в Odyssey 60 часов, что много для одиночного приключения. К тому же проект поддерживают бесплатными обновлениями, постоянно наполняя "Одиссею" контентом. Ubisoft стала вкладывать больше денег в развитие проектов, но не меняет базовую цену в $60. Компания не боится идти по такому пути, ведь игры теперь живут дольше, а затраты отбиваются в перспективе благодаря микротранзакциям.

"Наши команды не прекращают работу после запуска игры. Огромные коллективы продолжают создавать контент, чтобы игроки оставались во вселенных, в которых они любят находиться. Тот факт, что некоторые пользователи покупают предметы в этих играх, позволяет нашим командам создавать дополнительный контент", — заявил Гиймо.