Скачать
Четверг, 12.09.2019
Высказывание о "Зеленых человечках": Геращенко вызвали "на ковер"
Высказывание о "Зеленых человечках": Геращенко вызвали "на ковер"
Главы МВД и МИД Эстонии "поссорились" из-за безвиза с Украиной
Главы МВД и МИД Эстонии "поссорились" из-за безвиза с Украиной
Фредди Роуч: Хочу, чтобы Пакьяо подрался с Ломаченко
Фредди Роуч: Хочу, чтобы Пакьяо подрался с Ломаченко
Evanescence приедет в Киев
Evanescence приедет в Киев

"Unity внутри Odyssey": В Ubisoft рассказали о планах по развитию Assassin’s Creed

"Unity внутри Odyssey": В Ubisoft рассказали о планах по развитию Assassin’s Creed
04:23 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Босс Ubisoft рассказал о планах на развитие серии Assassin’s Creed.

После выхода Assassin’s Creed: Odyssey фанаты Ubisoft поняли, что компания решила брать не качеством, а количеством. Игра дала геймерам открытый мир с заданиями и активностями, которые растягивали геймплей на десятки часов. В последнем интервью для GamesIndustry.biz Ив Гийемо, генеральный директор Ubisoft, подтвердил догадки, рассказав о планах развития своих "песочниц".

На фоне "Одиссеи" Assassin’s Creed: Unity выглядит компактной, так как сюжетная кампания проходится за 15 часов. Приключения Кассандры или Алексиоса займут 40 часов времени, притом виртуальная Греция наполнена точками интереса, которые также соревнуются за внимание геймера. В финансовых отчетах Ubisoft хвасталась, что "Одиссея" радует показателями вовлеченности игроков, и компания не планирует возвращаться к более "компактным" приключениям.

"Наша цель — сделать так, чтобы у вас была Unity внутри Odyssey. Если вы хотите историю на 15 часов, то можете получить её, но также вы можете найти другие истории. Вы живёте в этом мире и занимаетесь тем, чем только пожелаете. У вас есть приключение, множество Unity-подобных приключений", — объяснил Гийемо.

Осенью опять придется спасать Мидгард: Rune II получила дату релиза (Видео)

В среднем игроки проводят в Odyssey 60 часов, что много для одиночного приключения. К тому же проект поддерживают бесплатными обновлениями, постоянно наполняя "Одиссею" контентом. Ubisoft стала вкладывать больше денег в развитие проектов, но не меняет базовую цену в $60. Компания не боится идти по такому пути, ведь игры теперь живут дольше, а затраты отбиваются в перспективе благодаря микротранзакциям.

Игра GreedFall официально доступна на всех платформах (Видео)

"Наши команды не прекращают работу после запуска игры. Огромные коллективы продолжают создавать контент, чтобы игроки оставались во вселенных, в которых они любят находиться. Тот факт, что некоторые пользователи покупают предметы в этих играх, позволяет нашим командам создавать дополнительный контент", — заявил Гиймо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Игры, Ubisoft, Assassin’s Creed, Assassin’s Creed: Odyssey.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Разумков с Коксом обсудили реформирование ВР
03 Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
04 Зеленский и Макрон подружились: подробности
05 Послы пяти стран предоставили Зеленскому верительные грамоты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп рассказал, что лично видел теракт 9/11
Трамп рассказал, что лично видел теракт 9/11
Лето не отпускает: погода на завтра, 12 сентября
Лето не отпускает: погода на завтра, 12 сентября
В &quot;Слуге народа&quot; нашли кнопкодава (Видео)
В "Слуге народа" нашли кнопкодава (Видео)
Простые продукты, которые помогут сохранить кожу чистой и упругой
Простые продукты, которые помогут сохранить кожу чистой и упругой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь