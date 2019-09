В Германии успешно испытали воздушное такси (Фото)

В немецком Штутгарте прошел успешный демонстрационный полет летучего двухместного такси — волокоптера.

Об этом сообщил Ян Хендрик Бьоленс, технический директор компании Volocopter, которая создала аэротакси.

По его словам, это был первый случай демонстрационного полета воздушного такси в центре большого города.

Как сообщает DW, аппарат находился в воздухе около музея Mercedes-Benz около 4 минут, им управлял пилот на земле, пассажиров в кабине не было.

The very last call: @volocopter is taking off from the @MB_Museum in #Stuttgart today at 2pm. This is the first time, a #volocopter is flying within the center of a major European city. You’re welcome to witness this event!#aviation #futureofmobility @ElectricVTOL @EvtolC pic.twitter.com/5Zd4d7LCBl

— Jan-Hendrik Boelens (@voloCTO) September 14, 2019