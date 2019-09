Xiaomi объявила дату презентации Mi MIX 5G, Mi 9 Pro и MIUI 11 (Фото)

Компания запланировала большой анонс в этом месяце — два новых флагмана, обновленная оболочка MIUI и, возможно, первый 8K-телевизор.

Как сообщается, презентация Xiaomi пройдет во вторник, 24 сентября. Компания подтвердила, что на мероприятии представят два новых смартфона с поддержкой 5G — Mi 9 Pro и Mi MIX.

Mi 9 Pro станет улучшенной версией осеннего флагмана Mi 9. Главной новой "фишкой" будет поддержка 5G-сетей. По появившихся слухам, это будет самый дешевый на рынке смартфон для сетей пятого поколения.

The future is now! Time to really #MIX this #5G game up with #MIUI11!

Join us for a special product event on September 24th.#Xiaomi #ArtxTechnology #MIUI pic.twitter.com/h9h92blDoa

— Xiaomi #FortuneGlobal500 (@Xiaomi) September 16, 2019