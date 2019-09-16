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Xiaomi объявила дату презентации Mi MIX 5G, Mi 9 Pro и MIUI 11 (Фото)

Xiaomi объявила дату презентации Mi MIX 5G, Mi 9 Pro и MIUI 11 (Фото)
12:17 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости технологии:Оба смартфона будут работать на операционной системе Android 10, поверх которой установят оболочку MIUI 11.

Компания запланировала большой анонс в этом месяце — два новых флагмана, обновленная оболочка MIUI и, возможно, первый 8K-телевизор.

Как сообщается, презентация Xiaomi пройдет во вторник, 24 сентября. Компания подтвердила, что на мероприятии представят два новых смартфона с поддержкой 5G — Mi 9 Pro и Mi MIX.

Mi 9 Pro станет улучшенной версией осеннего флагмана Mi 9. Главной новой "фишкой" будет поддержка 5G-сетей. По появившихся слухам, это будет самый дешевый на рынке смартфон для сетей пятого поколения. 

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На данный момент не известно, как называется второй флагман — Mi MIX 4 или MIX Alpha. Он станет первым смартфоном с камерой на 108 Мп. Также у него будет дисплей с минимальными рамками, процессор Snapdragon 855+ до 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной флэш-памяти.

На презентации должны показать финальную версию оболочки MIUI 11 с новым дизайном и технологией передачи данных, разработанной совместно с Oppo и Vivo. Также в качестве бонуса представят первый 8K-телевизор от Xiaomi — линейку Mi TV Pro.

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Все по теме:

Смартфоны, Технологии, Телефоны, Техно, MIUI 11, Mi MIX 5G, Mi 9 Pro.
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