Компания Amazon представила свои фирменные беспроводные наушники Echo Buds

Чтобы активировать виртуального голосового помощника, нужно просто произнести "Alexa". Также это сработает во время воспроизведения музыки из интернета или других источников, в навигации или установке таймера.

При этом можно использовать и стандартного ассистента со смартфона (Siri или Google Assistant).

Характеристики. Наушники защищены от влаги и пыли по стандарту IPX4 (против капель жидкости). Echo Buds оснащены тремя микрофонами (для работы Alexa и других виртуальных помощников). Также они поддерживают управление по прикосновению, например двойное касание включает или выключает шумоподавление Bose.

The Echo Buds case is huge. And charges over Micro-USB. Nooooo. pic.twitter.com/NvpDvjGPPH

— Andrew Martonik (@andrewmartonik) September 25, 2019