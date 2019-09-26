Скачать
Четверг, 26.09.2019
Жалоба информатора на разговор Трампа с Зеленским рассекречена: что в ней (Фото)
Жалоба информатора на разговор Трампа с Зеленским рассекречена: что в ней (Фото)
Украина и Гренада начали сотрудничать: подробности соглашения
Украина и Гренада начали сотрудничать: подробности соглашения
Шахтер примет Ворсклу, битва Динамо и Днепра-1: все, что нужно знать о 9-м туре УПЛ
Чемпионат УПЛ: анонс и где смотреть матчи 9-го тура
Российская акция: в какой скандал попал Олег Винник (Видео)
Российская акция: в какой скандал попал Олег Винник (Видео)

Компания Amazon представила свои фирменные беспроводные наушники Echo Buds

Компания Amazon представила свои фирменные беспроводные наушники Echo Buds
18:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Девайс имеет поддержку голосового ассистента Alexa и технологию шумоподавления от Bose.

Чтобы активировать виртуального голосового помощника, нужно просто произнести "Alexa". Также это сработает во время воспроизведения музыки из интернета или других источников, в навигации или установке таймера.

При этом можно использовать и стандартного ассистента со смартфона (Siri или Google Assistant).

Характеристики. Наушники защищены от влаги и пыли по стандарту IPX4 (против капель жидкости). Echo Buds оснащены тремя микрофонами (для работы Alexa и других виртуальных помощников). Также они поддерживают управление по прикосновению, например двойное касание включает или выключает шумоподавление Bose.

Рука вместо денег: Amazon тестирует новый способ бесконтактной оплаты

Наушники могут работать до 5 часов автономной работы. А используя зарядное чехол можно продержаться до 20 часов.

Цена. Echo Buds оценили в 129 долларов. Новинка поступит в продажу 30 октября, при этом предварительный заказ можно оформить уже сегодня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наушники, Amazon, Технологии, Техно, Беспроводные наушники, Echo Buds.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Можем гордиться за Первую леди: элегантная Елена Зеленская в США
03 На международном конкурсе красоты в Индии победила украинка Анастасия Погосова
04 Приметы и обряды на 26 сентября - День Корнилия
05 Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ушел из жизни наследник Де Голля экс-президент Франции Жак Ширак
Ушел из жизни экс-президент Франции Жак Ширак
Джулиани контактировал не только с Ермаком: подробности из жалобы
Джулиани контактировал не только с Ермаком
Ждать ли потепления: прогноз погоды на завтра
Ждать ли потепления: прогноз погоды на завтра
Концерт Эроса Рамазотти в Киеве отменен: причина
Концерт Эроса Рамазотти в Киеве отменен: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь