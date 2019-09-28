В работе Twitter снова произошел сбой (Фото)

Новости технологии:Сбой в работе сервиса микроблогов Twitter произошел в ночь на субботу в нескольких странах по всему миру.

Большинство проблем в этот раз касались работы именно социальной сети (53%), также приложений iPhone или iPad (24%) и приложений на Android (22%).

Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Известно, что большинство людей столкнулось с неполадками в США. Огромное количество жалоб поступило, в частности, из Нью-Йорка, где проходит 74-й сессия Генассамблеи ООН. Также, сбой затронул Японию и Великобританию.

Пользователи этой социальной сети сообщали, что не могут зайти на сайт (53%). Еще 24% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, также 22% сообщает о сбоях в работе приложения для Android.