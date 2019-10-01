К годовщине основания: в КНР впервые продемонстрировали самое мощное оружие (Фото)

Новости технологии:Во время парада в честь 70-летней годовщины создания КНР всему миру продемонстрировали твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету DF-41.

Первого октября в Китае отмечают 70-летие с момента образования республики: в честь этого события проводят серию масштабных мероприятий, и среди них - парад с демонстрацией новой военной техники.

Больше всего внимание экспертов привлек комплекс DF-41, в основе которого лежит трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета.

Всего по площади Тяньаньмэнь проехали 16 таких подвижных ракетных комплексов. Известно, что, кроме мобильного варианта, существует и шахтный.

Эту ракету считают самой мощной среди всех стратегических средств КНР. Она имеет дальность примерно 12 тысяч километров и несет разделяющуюся головную часть, содержащую до 10 (по другим данным, до 12) боевых блоков. Эксперты полагают, что ракета способна эффективно преодолевать противоракетную оборону США, выступая таким образом в качестве одного из самых весомых факторов безопасности Китая.

"Нет силы, которая могла бы поколебать основы этой нации. Никакая сила не может помешать китайскому народу двигаться вперед", - заявил генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи перед началом парада.

Во время парада в честь 70-летней годовщины создания КНР всему миру продемонстрировали твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету DF-41.https://t.co/ASpeFOPaYl pic.twitter.com/y6AY9Xrsqe — (@nakedsci) 1 октября 2019 г.

В целом, по мнению экспертов, Пекин имеет внушительный и постоянно модернизируемый стратегический арсенал. При этом китайские ракеты не обладают принципиальным качественным превосходством над российскими и американскими аналогами.

Ранее, напомним, стало известно, что Китай мог вооружить бомбардировщик Xian H-6 новой версией противокорабельной баллистической ракеты DF-21D. В пользу этого говорят утопленные зоны в нижней части фюзеляжа самолета. DF-21 - двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета средней дальности: по оценке Минобороны США, Китай имеет около 80 таких ракет.

Среди других важнейших направлений развития Вооруженных сил КНР - усиление тактического потенциала флота. Напомним, 25 сентября этого года на судостроительном предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard провели церемонию спуска на воду головного универсального десантного корабля (УДК) проекта 075. Имея возможность нести до трех десятков вертолетов, он станет самым большим и мощным УДК китайского флота. Всего, по имеющимся данным, ВМС КНР получат шесть таких кораблей: они дополнят уже введенные в состав флота десантные корабли проекта 071.