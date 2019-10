К годовщине основания: в КНР впервые продемонстрировали самое мощное оружие (Фото)

Первого октября в Китае отмечают 70-летие с момента образования республики: в честь этого события проводят серию масштабных мероприятий, и среди них - парад с демонстрацией новой военной техники.

Больше всего внимание экспертов привлек комплекс DF-41, в основе которого лежит трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета.

Всего по площади Тяньаньмэнь проехали 16 таких подвижных ракетных комплексов. Известно, что, кроме мобильного варианта, существует и шахтный.

Эту ракету считают самой мощной среди всех стратегических средств КНР. Она имеет дальность примерно 12 тысяч километров и несет разделяющуюся головную часть, содержащую до 10 (по другим данным, до 12) боевых блоков. Эксперты полагают, что ракета способна эффективно преодолевать противоракетную оборону США, выступая таким образом в качестве одного из самых весомых факторов безопасности Китая.

"Нет силы, которая могла бы поколебать основы этой нации. Никакая сила не может помешать китайскому народу двигаться вперед", - заявил генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи перед началом парада.

В целом, по мнению экспертов, Пекин имеет внушительный и постоянно модернизируемый стратегический арсенал. При этом китайские ракеты не обладают принципиальным качественным превосходством над российскими и американскими аналогами.

Ранее, напомним, стало известно, что Китай мог вооружить бомбардировщик Xian H-6 новой версией противокорабельной баллистической ракеты DF-21D. В пользу этого говорят утопленные зоны в нижней части фюзеляжа самолета. DF-21 - двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета средней дальности: по оценке Минобороны США, Китай имеет около 80 таких ракет.

So much teasing. DF-41, DF-31AG, DF-5B and ... something. pic.twitter.com/db4iZnb8qi

— (@ArmsControlWonk) 1 октября 2019 г.