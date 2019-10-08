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Вторник, 08.10.2019
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Apple представила стабильную версию macOS Catalina: что известно
Apple представила стабильную версию macOS Catalina: что известно

Apple представила стабильную версию macOS Catalina: что известно

Apple представила стабильную версию macOS Catalina: что известно
16:02 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Компания Apple в июне анонсировала бета-версию операционной системы macOS Catalina и вот, спустя четыре месяца, вышел стабильный релиз.

Когда ждать

Обновление уже доступно для скачивания в магазине приложений Mac App Store. Его могут установить пользователи компьютеров MacBook Air 2012 года и новее, MacBook Pro 2012 и новее, MacBook 2015 и новее, iMac 2012 и новее, iMac Pro 2017 и новее, Mac Pro 2013 и новее, а также владельцы Mac Mini 2012 и новее.

Что нового

Напомним, macOS Catalina вышла с номером 10.15. В систему добавили много чего полезного. Например, голосовое управление, которое облегчит пользование гаджетом людям с ограниченными возможностями, приложение Find My, объединившее сервисы Find My Friends и Find My iPhone, а также технологию Catalyst. Она позволяет разработчикам без труда переносить приложения с iPad на macOS. Ещё в новой операционной системе нет приложения iTunes.

Стало известно, почему выпуск бюджетного iPhone SE2 очень выгоден Apple

Теперь вместо него будут три отдельные программы: Apple Music, Apple Podcast и Apple TV.

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Все по теме:

Apple, ОС, Операционная система, macOS Catalina, Стабильная версия.
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