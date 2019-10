Подойдет к зауженным джинсам: Essential возвращается с прототипом нового смартфона

С момента выхода Essential Phone прошло уже больше двух лет. С тех пор о компании мы почти ничего не слышали, но как оказалось производитель всё это время работал над новым устройством.

Глава Essential Энди Рубин (Andy Rubin) опубликовал в Twitter фотографии прототипа новинки. Смартфон, как можно видеть на снимках, имеет очень узкий вытянутый корпус с широкоформатным дисплеем. Кстати, устройство напоминает Xiaomi Qin 2. Аппарат получит необычные градиентные расцветки, одну основную камеру, подэкранную фронтальную и сканер отпечатков пальцев на задней стороне.

На снимках ещё можно разглядеть интерфейс устройства.

New UI for radically different formfactor pic.twitter.com/Es8hFrTuxx

— Andy Rubin (@Arubin) October 8, 2019