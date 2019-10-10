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Четверг, 10.10.2019
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Подойдет к зауженным джинсам: Essential возвращается с прототипом нового смартфона

Подойдет к зауженным джинсам: Essential возвращается с прототипом нового смартфона
03:40 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Энди Рубин показал прототип нового Essential Phone с очень странным дизайном.

С момента выхода Essential Phone прошло уже больше двух лет. С тех пор о компании мы почти ничего не слышали, но как оказалось производитель всё это время работал над новым устройством.

Глава Essential Энди Рубин (Andy Rubin) опубликовал в Twitter фотографии прототипа новинки. Смартфон, как можно видеть на снимках, имеет очень узкий вытянутый корпус с широкоформатным дисплеем. Кстати, устройство напоминает Xiaomi Qin 2. Аппарат получит необычные градиентные расцветки, одну основную камеру, подэкранную фронтальную и сканер отпечатков пальцев на задней стороне.

На снимках ещё можно разглядеть интерфейс устройства.

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Похоже, это будет переработанная версия операционной системы Android. Вместо привычного рабочего стола с приложениями показаны виджеты с погодой, музыкой, временем и т.д. Какие характеристики получит устройство и когда его представят, информации пока нет.

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Смартфоны, Энди Рубин, Essential, Essential Phone.
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