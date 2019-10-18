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В Instagram можно будет посмотреть список приложений, следящих за вашим аккаунтом

В Instagram можно будет посмотреть список приложений, следящих за вашим аккаунтом
03:56 Сегодня Телеграф fainaidea.com Фото: pixabay

Новости технологии:Instagram позволит следить за приложениями, которые собирают информацию о вашем профиле.

Все мы знаем, что на сегодняшний день данные и информация являются невероятно важной вещью. Ими пытаются завладеть абсолютно все, и зачастую не важно, какой именно характер эти самые данные несут.

Ну а у крупных корпораций есть отдельная, но всё же всем нам знакомая цель, и это заработок. Исключением не являются и различные приложения, установленные на наших смартфонах. Они точно так же получают различные данные о нас, и все мы к этому уже давно привыкли, однако всё же есть и тот вид сбора данных, который многих настораживает и к которому никто ещё не привык.

Дело в том, что некоторые приложения, собирающие информацию о нас с вами, передают, или иначе говоря "делятся" собранными данными со сторонними приложениями, которым мы изначально не хотим давать доступ к той или иной информации.

От данной "утечки собранной о нас информации" страдает и Instagram. Однако компания наконец-то поняла, что это не очень-то и хорошо, когда информацию о пользователе получают все подряд.

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Таким образов в вышеуказанную социальную сеть добавили совершенно новую функцию, которая позволит нам с вами тщательно контролировать все те данные, которыми Instagram делится со сторонними приложениями.

Для того, чтобы узнать, какие именно сторонние сервисы и приложения имеют доступ к нашим данным, нужно перейти в раздел "Настройки" — "Безопасность" — "Приложения и веб-сайты".

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Перейдя в вышеуказанный раздел, вы сможете увидеть абсолютно все "активные и просроченные авторизованные приложения", которые в свою очередь могут или могли иметь непосредственный доступ к таким персональным данным, как информация о вашем профиле, имя пользователя, тип учётной записи, ваши подписки, а так же фотографии.

Сегодня существует довольно-таки большое количество сервисов, услуг и приложений, которые предоставляют вам возможность импортировать ваши фотографии из профиля Instagram.

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В большинстве случаев подобные сервисы сразу же говорят, что вам нужно ввести свои данные от учётной записи Instagram всего один раз — то есть после "вашего ухода" все собранные данные об аккаунте стираются.

Однако далеко не всегда данные слава являются правдой, и хоть написано, что "никто ничего запоминать не будет", на самом деле информация о вашем аккаунте может храниться очень долго и использоваться в самых различных целях.

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Соцсети, Instagram, Утечка данных, Сторонние приложения.
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