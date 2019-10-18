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Red Dead Redemption 2 скоро на PC: Rockstar подогревает аудиторию красочным трейлером в 4K

Red Dead Redemption 2 скоро на PC: Rockstar подогревает аудиторию красочным трейлером в 4K
04:45 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:Красоты американского фронтира в трейлере Red Dead Redemption 2 для PC.

Грядущая PC-версия Red Dead Redemption 2 обзавелась красочным трейлером.

В нём Rockstar Games показала роскошные пейзажи в разрешении 4K при 60 fps.

Компьютерная RDR2 похвастает следующими особенностями:

  • возросшая дальность прорисовки,
  • более качественное глобальное освещение,
  • более качественные следы на снегу,
  • улучшенные отражения,
  • более насыщенные и чёткие тени,
  •  текстуры деревьев с тесселяцией,
  • улучшенные трава и текстуры меха,
  • поддержка HDR и 4K,
  • поддержка нескольких мониторов и ультрашироких экранов,
  • повышенная кадровая частота.

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Игры, Трейлер, Rockstar Games, Red Dead Redemption 2.
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