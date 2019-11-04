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Логотип браузера Edge обновлен: как он теперь выглядит

Логотип браузера Edge обновлен: как он теперь выглядит
20:48 Сегодня Телеграф fainaidea.com Фото: Twitter

Новости технологии:Компания Microsoft обновила логотип браузера Edge.

Все без исключения люди склонны более хорошо запоминать не положительные, а именно отрицательные моменты, и с этим, к сожалению, ничего не поделаешь. Этот тезис можно применить абсолютно ко всему, что нас окружает, в том числе и к крупным технологическим компаниям.

Таким образом все мы с вами помним о многочисленных косяках корпорации Microsoft, которые она допустила в прошлом, а именно выпустила крайне спорную игровую консоль Xbox One, еще более спорные смартфоны из семейства Windows Phone, а так же некоторые, довольно спорные решения компании касательно обновлений для операционной системы Windows 10.

Вспоминая о данной компании, подавляющее большинство людей сразу же ассоциируют Microsoft со всеми перечисленными оплошностями, при этом напрочь игнорируя все те, крайне многочисленные достижения компании, которые носят невероятно положительный характер. Чего только стоит линейка устройств Surface. Однако сейчас же речь пойдёт о программном продукте технического гиганта, а именно о его новом браузере — Microsoft Edge.

Все те кто хоть слегка следил за информацией касательно этого браузера должны быть в курсе того, что одной из самых главных особенностей Microsoft Edge является новый движок, ядро браузера, которое носит имя Chromium и принадлежит Google. Обновленная, в разы более современная и технологичная основа позволила как заметно улучшить возможности и функционал нового браузера от Microsoft, так и представить нам новый дизайн, который выглядит очень даже хорошо.

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Как бы то ни было, хоть о дизайне самого браузера мы знаем уже практически все, мы, до недавнего времени, не имели даже малейшего представления о логотипе Edge. Практически все думали, что обновленный браузер от Microsoft будет иметь логотип в виде стилизованной особым образом буквы "E", однако все те кто так считал — ошиблись, и это очень хорошо, так как официальный логотип смотрится куда приятней и симпатичней, нежели могла бы выглядеть уже упомянутая стилизованная буква "E". О новом логотипе нам поведал один из руководителей проекта Microsoft Edge у себя в Twitter.

Как уже успели многие отметить, логотип браузера Edge выглядит довольно привлекательно и современно. Он явно вдохновлен океанскими волнами, и, что всех радует больше всего, данный логотип наконец-то не имеет ничего общего с логотипами как Internet Explorer, так и прежней версии браузера Edge. Если вы внезапно заинтересовались новым, более совершенным браузером от Microsoft, то вы можете опробовать его уже сейчас, правда только в бета-режиме, который стал доступен начиная еще с августа текущего года.

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Microsoft, Логотип, Браузер, Обновление, Edge.
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