Логотип браузера Edge обновлен: как он теперь выглядит

Все без исключения люди склонны более хорошо запоминать не положительные, а именно отрицательные моменты, и с этим, к сожалению, ничего не поделаешь. Этот тезис можно применить абсолютно ко всему, что нас окружает, в том числе и к крупным технологическим компаниям.

Таким образом все мы с вами помним о многочисленных косяках корпорации Microsoft, которые она допустила в прошлом, а именно выпустила крайне спорную игровую консоль Xbox One, еще более спорные смартфоны из семейства Windows Phone, а так же некоторые, довольно спорные решения компании касательно обновлений для операционной системы Windows 10.

Вспоминая о данной компании, подавляющее большинство людей сразу же ассоциируют Microsoft со всеми перечисленными оплошностями, при этом напрочь игнорируя все те, крайне многочисленные достижения компании, которые носят невероятно положительный характер. Чего только стоит линейка устройств Surface. Однако сейчас же речь пойдёт о программном продукте технического гиганта, а именно о его новом браузере — Microsoft Edge.

How do you like our new #Edge logo?? #comingsoon! pic.twitter.com/EgL6n5xqRI

— Vishnu Nath (@VishnuNath) November 2, 2019