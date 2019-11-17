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Видео в разрешении 8K: появилась информация о камере Samsung Galaxy S11

Видео в разрешении 8K: появилась информация о камере Samsung Galaxy S11
15:44 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Благодаря бета-версиям фирменной прошивки One UI 2.0 для смартфонов Samsung разработчики узнают все больше информации о новом флагмане Samsung Galaxy S11.

Итак, в приложении Samsung Camera появилась поддержка съёмки видео в разрешении 8K, а также упоминание соотношения сторон 20:9. Конечно, смартфон, который получит этот "набор", не указан, но, скорее всего, это именно Galaxy S11, ведь раньше ему приписывали и такой экран, и 108-мегапиксельную камеру.

Также энтузиасты из XDA Developers нашли новые функции для камеры. Самая интересная из них - Director’s View, то есть режиссерский режим. Он позволит во время съемки видео переключаться между разными модулями камеры (как у iPhone 11), "закреплять" фокус на определенном объекте и выбирать крупный план.

Еще одна функция - Night Hyperlapse. Как она работает - в коде не говорится, но, скорее всего, это уже существующий режим ускоренного видео Hyperlapse, но с ночным режимом.

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Также добавят вертикальные панорамы и пользовательские фильтры. А функция Single Take Photo позволяет снимать определённую сцену в серии фотографий и коротких видео, медленно двигая смартфон на протяжении 15 секунд.

Напомним, флагманы Samsung Galaxy S11 должны выйти в феврале следующего года.

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Samsung, Камера, Samsung Galaxy S11.
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