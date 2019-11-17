Видео в разрешении 8K: появилась информация о камере Samsung Galaxy S11

Итак, в приложении Samsung Camera появилась поддержка съёмки видео в разрешении 8K, а также упоминание соотношения сторон 20:9. Конечно, смартфон, который получит этот "набор", не указан, но, скорее всего, это именно Galaxy S11, ведь раньше ему приписывали и такой экран, и 108-мегапиксельную камеру.
Также энтузиасты из XDA Developers нашли новые функции для камеры. Самая интересная из них - Director’s View, то есть режиссерский режим. Он позволит во время съемки видео переключаться между разными модулями камеры (как у iPhone 11), "закреплять" фокус на определенном объекте и выбирать крупный план.
Еще одна функция - Night Hyperlapse. Как она работает - в коде не говорится, но, скорее всего, это уже существующий режим ускоренного видео Hyperlapse, но с ночным режимом.
Также добавят вертикальные панорамы и пользовательские фильтры. А функция Single Take Photo позволяет снимать определённую сцену в серии фотографий и коротких видео, медленно двигая смартфон на протяжении 15 секунд.
Напомним, флагманы Samsung Galaxy S11 должны выйти в феврале следующего года.