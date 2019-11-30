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Игрушечка для котиков: китайский стартап Enabot создает роботов для вашего любимца (Фото)

Игрушечка для котиков: китайский стартап Enabot создает роботов для вашего любимца (Фото)
18:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Разработчики роботов подумали не только о владельцах подобных гаджетов, но и об их домашних животных.

Китайский стартап Enabot запустил краудфандинговую компанию по производству компаньона для кошек, который будет развлекать их в течение дня.

Что известно о работе

Робот Ebo – небольшой шар, который способен перемещаться по дому, имитируя привычки животного. Устройство издает разнообразные звуки, а также изображает различные эмоции с помощью "глаз" на LED-дисплее.

Ebo умеет сканировать комнату, избегая препятствий и играть с котиком, используя встроенную лазерную указку.

Время автономной работы "кошачьего компаньона" составляет до 2 часов, после чего он сам доберется до зарядной станции, подобно роботу-пылесосу. При желании можно дистанционно перехватить управление, используя смартфон как пульт дистанционного управления, чтобы поиграть со своим питомцем.

Цена

Стоимость базовой конфигурации новинки на этапе сбора средств составляет 158 долларов (ориентировочно 3 800 гривен по курсу по состоянию на 30 ноября 2019 года).

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Разработчики также планируют выпустить Pro-версию робота, которая использует искусственный интеллект для анализа поведения домашнего любимца и ее настроения, точно определяя, когда питомец хочет поиграть. Цена такой модификации на этапе предварительного заказа составляет 198 долларов (около 4 800 гривен по курсу по состоянию на 30 ноября 2019 года).

Дата выхода на рынок

Стартапу уже удалось собрать более 250 000 долларов при начальной цели 5 112 долларов. Старт производства запланирован на конец декабря 2019 года.

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Кот, Робот, Технологии, Ebo, Робот Ebo, Друг для котов, Игрушка для котика, Enabot.
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