Игрушечка для котиков: китайский стартап Enabot создает роботов для вашего любимца (Фото)

Китайский стартап Enabot запустил краудфандинговую компанию по производству компаньона для кошек, который будет развлекать их в течение дня.

Что известно о работе

Робот Ebo – небольшой шар, который способен перемещаться по дому, имитируя привычки животного. Устройство издает разнообразные звуки, а также изображает различные эмоции с помощью "глаз" на LED-дисплее.

Ebo умеет сканировать комнату, избегая препятствий и играть с котиком, используя встроенную лазерную указку.

Ebo, The Smart Robot Companion for Your Cat. It's the Next Generation Cat Companion. Learn more => https://t.co/LzmJRxkgMj pic.twitter.com/Z3aglKa7Mo

— (@purringtonpost) 29 ноября 2019 г.