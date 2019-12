С сильным аккумулятором: Motorola готовит к выходу новый смартфон

Речь идёт о Moto G8 Power. Аппарат заметили в базе данных американского сертификационного агентства FCC с номером модели XT2041-4.

В документах говорится, что устройство получит батарею на 5000 мАч, а также следующие габариты корпуса: 157.9 x 75.8 мм.Из этого можно понять, что новинка будет иметь экран на 6.2 или 6.3 дюйма.

Другой информации в базе данных FCC нет, но по словам главного редактора издания XDA-Developers, аппарат будет построен на платформе Snapdragon 665 и выйдет с уже предустановленной ОС Android 10.

Moto G8 Power spotted in US FCC documents; Launch could be nearing - https://t.co/0LN9JxV67M pic.twitter.com/HYQdGO1yCC

— TT Technology (@TT_TechnologyUK) December 12, 2019