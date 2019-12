Появились первые фото Vivo X30 Pro 5G: какой будет камера смартфона (Фото)

Второй интересен не только поддержкой 5G и однокристальной системой Exynos 980, но и перископическую камерой.

Несмотря на то, что впервые такая камера появилась на Huawei Pro P30 еще летом, до сих пор на рынке подобных моделей только две, так что новинка Vivo станет третьей, сообщает Gizmochina.

Сейчас есть возможность взглянуть на "живые" фото этого устройства, которые появились в сети. Судя по фото, перископическая камера не только расположена отдельно от основного блока камер, но и никак не выделяется на корпусе.

Фронтальная часть смартфона выглядит довольно обыденно, разве что можно отметить действительно небольшое отверстие для камеры.

Подробнее про фотовозможности

Vivo will be launching the Vivo X30 and Vivo X30 Pro 5G smartphones on Dec. 16. Recent reports have revealed that the X30 or X30 Pro has a model number of V1938T. pic.twitter.com/vX6rdoZrcc

— (@GadgetsRumours) 11 декабря 2019 г.