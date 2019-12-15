Необычное приспособление: на новом Mac Pro попытались натереть сыр (Видео)

Новости технологии:iFixit проверили годится ли корпус Mac Pro в качестве терки для сыра.

Специалисты iFixit добрались до нового ПК Mac Pro, который только недавно поступил в продажу.

Что проверили

На видео показали некоторые «внутренности» компьютера. Подробный разбор обещают сделать на следующей неделе.

А пока в iFixit не прошли мимо многочисленных мемов и решили самостоятельно проверить, годится ли корпус ПК в качестве терки для сыра.

И несмотря на свой дизайн, Mac Pro оказался очень плохой теркой для сыра: чеддер просто застрял в вентиляционных отверстиях корпуса. Поэтому не повторяйте этот эксперимент дома: потереть сыр на ПК за $6 тысяч — это неудачная идея.