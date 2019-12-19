Huawei выпускает в продажу очки виртуальной реальности VR Glass: в чем изюминка?

Новости технологии:Компания Huawei начала продажи очков виртуальной реальности Huawei VR Glass.

Они дебютировали в конце сентября и имеют ряд принципиальных отличий от привычных шлемов виртуальной реальности.

Особенности VR очков Huawei

Во-первых, Huawei VR Glass очень компактные и легкие. Кроме того, очки автоматически подстраиваются под пользователей с близорукостью, причем подстраивание правого и левого глаза производится независимо друг от друга.

Очки оснащаются экранами с суммарным разрешением 3200х1600 пикселей и плотностью пикселей 1058 точек на дюйм.

Цена

С сегодняшнего дня Huawei VR Glass доступны для покупки в Китае по цене 428 долларов (10 036 гривен).