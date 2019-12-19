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Четверг, 19.12.2019
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Huawei выпускает в продажу очки виртуальной реальности VR Glass: в чем изюминка?

Huawei выпускает в продажу очки виртуальной реальности VR Glass: в чем изюминка?
18:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Компания Huawei начала продажи очков виртуальной реальности Huawei VR Glass.

Они дебютировали в конце сентября и имеют ряд принципиальных отличий от привычных шлемов виртуальной реальности.

Особенности VR очков Huawei

Во-первых, Huawei VR Glass очень компактные и легкие. Кроме того, очки автоматически подстраиваются под пользователей с близорукостью, причем подстраивание правого и левого глаза производится независимо друг от друга.

Представлен дизайн HUAWEI P40 и P40 Pro (Фото)

Очки оснащаются экранами с суммарным разрешением 3200х1600 пикселей и плотностью пикселей 1058 точек на дюйм.

Цена

С сегодняшнего дня Huawei VR Glass доступны для покупки в Китае по цене 428 долларов (10 036 гривен).

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Все по теме:

Очки, Huawei, Технологии, Huawei VR Glass.
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