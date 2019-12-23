Обнаружена очередная уязвимость в WhatsApp: подробности

Новости технологии:В последнее время в одном из самых популярных мессенджеров мира WhatsApp обнаружили немало уязвимостей, которые могут привести к потере конфиденциальных данных.

Исследователи из Check Point Research сообщили, обнаружили возможность редактирования параметров сообщений после присоединения к групповому чату, передает Engadget.

Осуществлялось это с помощью веб-интерфейса WhatsApp средствами отладки браузера. В результате злоумышленник с помощью специально модифицированного сообщения мог вызвать "перманентный аварийный цикл" для всех участников группового чата, который исправляется только путем удаления и переустановки программы.

Подобные действия не позволяли участникам вернуться в группу, что приводило к полной потере истории чата.

Исправление

Сообщается, что проблема была устранена в версии программы 2.19.58. Всем, кто использует WhatsApp, рекомендуется обновиться в кратчайшие сроки.